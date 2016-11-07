أسماء مصطفى عن ارتفاع الأسعار: «لازم نصبر‎»

علقت الإعلامية أسماء مصطفى على مشهد الطوابير أمام البنوك، بأنه مشهد غير مسبوق.

أضافت “أسماء” خلال حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، أن كثيراً من المواطنين سارعوا للاستفادة من العوائد التي قررها البنك المركزي على شهادات الاستثمار، والتي وصلت إلى 20%.

أكدت أننا نمر بظروف صعبة، ولكن لابد أن يتحمل الجميع، فلا يوجد حلول بديلة متاحة، كما طالبت الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات التي تقلل من الضغوط الملقاه على المواطنين، كذلك طالبت بحماية المواطن من محاولات الاستغلال التي قد يتعرضوا لها بسبب زيادة الأسعار، مثل محاولات سائقي الميكروباصات والتاكسي رفع الأجرة بشكل كبير.

لفتت مقدمة “نهار جديد” إلى أن الكثير من المؤشرات وآراء الاقتصاديين تشير إلى أن الأحوال لن تتحسن إلا بعد فترة من ثلاثة إلى خمسة شهور، لذلك “لازم نتحمل ونصبر عشان نرتاح الفترة الجاية”، على حد قولها.