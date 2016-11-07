رنا سماحة تتعاقد على بطولة «النص التاني»

أعلنت الإذاعية غدير حسان – من خلال برنامجها راديو سكوب، المذاع على الراديو 9090 – تعاقد الفنانة رنا سماحة، على بطولة مسلسل بعنوان “النص التاني”.

ويُشارك في بطولة “النص التاني” مجموعة كبيرة من النجوم، ومنهم مصطفى أبو سريع، سامي مغاوري، ومها أبو عوف، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمى عبد الحميد، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

يُذكر أن “سماحة”، احتفلت – مؤخرًا – بحصولها على جائزة أفضل مطربة صاعدة لعام 2016 من مهرجان القنوات الفضائية، والذي شهد – أيضًا – حصول الراديو 9090 على جائزة أفضل إذاعة، والإعلامي أحمد الطاهري، بجائزة أفضل برنامج إذاعي عن برنامجه “المانيفستو”.