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البورصة تحقق رقمًا قياسيًا وتسجل أعلى قيمة تداولات منذ 2009

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البورصة تحقق رقمًا قياسيًا وتسجل أعلى قيمة تداولات منذ 2009 البورصة تحقق رقمًا قياسيًا وتسجل أعلى قيمة تداولات منذ 2009

أرشيفية

سجلت البورصة المصرية، رقمًا قياسيًا، لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، بدعم من تحرير صرف العملة، ليسجل مؤشرها الرئيسي أعلى مستوى سعري منذ فبراير 2015 ، كما سجلت التداولات أعلى قيمة منذ عام 2009 .

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة – 5.38% ليسجل مستوى 9852.69 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 3.46 % مسجلا1478.2 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 3.72 % ليبلغ 9428.06 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 1.5 % ليبلغ مستوى 370.86 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 2.49 % مسجلا 874.7نقطة.

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