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الأردن يطلب قرضاً من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار

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الأردن يطلب قرضاً من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار الأردن يطلب قرضاً من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار

البنك الدولي – أرشيفية

أعلن الأردن، اليوم الإثنين، عن طلبه قرضا من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أمريكي؛ لإصلاح قطاعي المياه والطاقة.

جاء ذلك على هامش زيارة قام بها “ميرزا حسن”، المدير التنفيذي بالبنك الدولي إلى الأردن، والتي التقى خلالها وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد الفاخوري.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، عبر بيان لها، إنها “استكملت أمس الأحد المفاوضات الرسمية مع البنك حول القرض، ومن المتوقع أن يتم عرضه على مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي في بداية ديسمبر المقبل للموافقة عليه نتوقع الحصول على القرض كاملاً قبل نهاية العام”.

وبلغت قيمة المنح الخارجية التي تلقاها الأردن، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مليار و209 ملايين و781 ألف دولار، فيما بلغ حجم القروض الميسرة التي حصل عليها 249 مليون دولار.

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