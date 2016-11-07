آيتن عامر من ألمانيا : لم أتعاقد على أي مسلسل لرمضان

سافرت الفنانة آيتن عامر إلى ألمانيا لمرافقة والدتها في رحلة علاجها، حيث ستجري جراحة دقيقة في العامود الفقري، وبمجرد عودتها ستستأنف تصوير مشاهدها المتبقية في فيلم “يا تهدي يا تعدي” إنتاج شركة الريماس للإنتاج الفني، وتأليف أحمد عزت وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة سلوى خطاب ومحمد شاهين وإدوارد.

من جهة أخرى، أكدت آيتن عامر أنها لم تتعاقد على أي مسلسل لشهر رمضان المقبل، موضحة أنها تقرأ حاليا ثلاثة سيناريوهات لكنها لم تتعاقد على أي منهم حتى الآن .

وأشارت آيتن إلى أنها ستختار المسلسل الذي يقدمها بشكل جديد على الشاشة الصغيرة، خاصة أنها تسعى لتقديم الأعمال الدرامية التي تترك بصمة لدى الجمهور .

يذكر أن آيتن يتبقى لها 8 أيام تصوير وتنتهي تماما من فيلم “يا تهدي يا تهدي” الذي تقدم من خلاله شخصية فتاة تعمل في مدرسة لتعليم قيادة السيارات للسيدات.