أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تأجيل الطعن على بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» لـ 5 ديسمبر

Google+ Print
تأجيل الطعن على بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» لـ 5 ديسمبر تأجيل الطعن على بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» لـ 5 ديسمبر

تيران وصنافير

أجلت المحكمة الإدارية العليا – دائرة فحص الطعون، اليوم الإثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير لجلسة ٥ ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لتقديم المستندات، حسبما أفاد مراسلنا.

كانت محكمة القضاء الإداري، اصدرت – يونيو الماضي – حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

كما كانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا، قضت – أغسطس الماضي – بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن ، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلي.

قال ممثل الدولة – في مستهل مرافعته بجلسة اليوم – إن” كانت تدير الجزيرتين على سبيل الأمانة، مضيفًا أنه في عام ١٩٩٠ صدر قرار بعودة الجزيرتين للسعودية على تظل إدارتها مصرية”، على حد قوله.

وأخذ خالد علي، عبارةً من حديث ممثل الدولة، وطلب اثباتها في محضر الجلسة، وهي: “تنازل مصر عن الجزيرتين قرار منشأ بترتب عليه أشياء أخرى”، فيما سحب ممثل الدولة عبارة قالها في جلسة ماضية، وهي:” إن مصر كانت تحتل الجزيرتين وعدلها أمام المحكمة إلى أن “مصر كانت موجودة على جزيرتين تيران وصنافير لحمايتها”، مقدمًا حديثين للكاتبين محمد حسانين هيكل، ومكرم محمد أحمد، يفيدان فيهما بأن الجزيرتني سعوديتين.

وطلبت المحكمة من ممثل الحكومة، أن يتطلع على المستندات المقدمة من المحامين مقدمي الطعن لإلغاء الاتفاقية، وأن يقوم بالرد عليها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب