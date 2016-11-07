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بعد زيادة أسعار الوقود.. محافظ بورسعيد يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات

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بعد زيادة أسعار الوقود.. محافظ بورسعيد يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة أسعار الوقود.. محافظ بورسعيد يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد – أرشيفية

مراسل بورسعيد: جمال نوفل

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، التعريفة الجديدة لخط السير لسيارات السيرفيس بالمحافظة، وذلك بعد الزيادة الآخيرة في الوقود، حيث تم زيادة أجرة ميكروباص السرفيس من جنيه واحد لتصبح 125 قرشًا بزيادة قدرها 25 قرشًا، كما تم زيادة أجرة سيارات الأجرة – التاكسي – لتكون بـ4.5 جنيه داخل الحي الواحد، و5.5 جنيه و6.5 جنيه لأكثر من حي.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده محافظ بورسعيد مع ممثلي إدارة المرور والمواقف وروساء الأحياء.

واستمع الغضبان – خلال الاجتماع – إلى مقترحات جميع الحاضرين من أجل الوصول إلى متوسط لتعريفة الأجرة، والتي تم إقرارها على سيارات الميكروباص والتاكسي .

وأكد المحافظ – خلال الاجتماع – أنه تم مراعاة الظروف المعيشية للمواطنيين عند الاتفاق على التعريفة الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، حيث إنه سيتم الضرب بيد من حديد على من يخالف ذلك ويقوم باستغلال المواطنيين والحصول على مبالغٍ أكثر من المتفق عليه وفقًا للضوابط والقوانين والعمل على عدم الإخلال بالنظام المحدد.
> كما أكد اللواء محمد درويش، مدير إدارة مرور بورسعيد، أنه سيتم سحب رخصة القيادة ممن يخالف الأجرة المذكورة، وفرض غرامة لا تقل عن 500 جنيه، على أن يعرض على النيابة العامة.

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