منصور بن زايد يستقبل وفدا يابانيا

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمكتب سموه بقصر الرئاسة اليوم وفداً يابانيا ضم معالي يوسوكي تاكاجي وزير الدولة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وسعادة كوجي تويوشيما مدير سياسات البترول في الاقتصاد والتجارة والصناعة.

جرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وخاصة مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية.

حضر اللقاء معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي وسعادة كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة.