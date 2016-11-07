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ثلاثة حمير مذبوحة ومسلوخة تثير قلق الأهالى بقرية العامرة بالدقهلية

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ثلاثة حمير مذبوحة ومسلوخة تثير قلق الأهالى بقرية العامرة بالدقهلية ثلاثة حمير مذبوحة ومسلوخة تثير قلق الأهالى بقرية العامرة بالدقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

عثر أهالى قرية العامرة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية على بقايا حمير مذبوحة ومسلوخة، وأبلغوا مركز الشرطة، فانتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ بمنطقة بدر الدين التابعة لقرية العامرة.

 

تبين من الفحص الأولى العثور على بقايا حمارين مذبوحين ومسلوخين وملقيين داخل مقابر القرية، والعثور على حمار ثالث مذبوح ومسلوخ ومقطوع منه الفخذ وملقى فى مصرف القرية.

 

تسبب الأمر فى  حدوث حالة من القلق لدى الأهالى، وعلى الفور أمر اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية بتشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية للكشف عن ملابسات الحادث والكشف عن المتورطين فى الحادث.


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