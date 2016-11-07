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تأجيل محاكمة 42 متهما بتنظيم أجناد مصر إلى 5 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 42 متهما بتنظيم أجناد مصر إلى 5 ديسمبر تأجيل محاكمة 42 متهما بتنظيم أجناد مصر إلى 5 ديسمبر

>كتب محمد عبد الرازق تصوير كريم عبد الكريم

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين جلسة محاكمة 42 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد "، إلى يوم 5 ديسمبر.

تم عقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن. 

 


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