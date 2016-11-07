البورصة توقف التداول على أسهم 16 شركة لتجاوزها نسبة الـ5%

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة، لمدة نصف ساعة، وذلك لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها على التوالى، “القاهرة الوطنية للاستثمار، والأوراق المالية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، أسمنت بورتلاند، الدلتا للسكر، مصر للزيوت والصابون، الإسكندرية لتداول الحاويات، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، بنك الكويتى الوطنى، بنك الاتحاد الوطنى، بنك كريدى أجريكول، أوراسكوم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ريكاب للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، إعمار مصر للتنمية، مصر بنى سويف للأسمنت، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية”.