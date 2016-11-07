القوى العاملة: قبول طلبات التقديم لـ 60 فرصة توظيف في الإمارات لمدة 10 أيام

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الاثنين، ولمدة 10 أيام قبول طلبات راغبي العمل على 60 فرصة عمل للمعلمين في تخصصات اللغة العربية والتربية الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، براتب شهري يتراوح ما بين 4500 إلى 6000 درهم إمارتي شاملا السكن،”أي ما يوازي 18 ألفا إلى 24 ألف جنيه مصري تقريبا”، فضلا عن تأمين المواصلات والتأمين الصحي للمعلم، وتعليم مجاني لطفل واحد داخل مدارس مجموعة مؤسسة “جميس للتعليم”، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

واوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة – فى تصريح له اليوم الأثنين- إن “مؤسسة “جميس للتعليم” بدولة الإمارات العربية المتحدة تطلب 60 معلما ذكورا وإناثا للعمل بفروعها بالإمارات، منهم العشر الأوائل من خريجي كليات التربية ودار العلوم، وأقسام اللغة العربية بكليات الأداب، والعشرين الأوائل من خريجي جامعة الأزهر كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية أعوام من 2012 حتي 2015 ، فضلا عن الدارسين المميزين من خريجي معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعتي القاهرة والإسكندرية، على أن تكون الشهادة الأصلية في اللغة العربية، مع خبرة سنة واحدة أو بدون لجميع المتقدمين.

وأضاف الوزير أنه سيتم تحديد قائمة أولية من المتقدمين لعقد مقابلات أولية معهم يومي 27 و28 نوفمبر الجاري بمقر الوزارة، حيث ستخضع القائمة النهائية التي سيتم تحديدها بعد المقابلات الأولية لبرنامج تدريبي لمدة 7 أيام من 29 يناير إلي 5 فبراير 2017، بواسطة مدربين من المؤسسة، لاختيار من يتناسب للعمل بها، تمهيدا لإبرام عقود العمل لمن سيقع عليهم الاختيار النهائي بديوان عام الوزارة، وستتحمل مؤسسة جميس لكافة تكاليف السفر واستخراج الإقامات الخاصة بالذين تم اختيارهم، طبقا للقوانين المعمول بها بدولة الإمارات.

وتقدم الطلبات شخصيًا إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا بالسيرة الذاتية، ومرفق بها شهادة الخبرة ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.