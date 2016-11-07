أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وصول 700 مهاجر بعد إنقاذهم من البحر لميناء إيطالي

Google+ Print
وصول 700 مهاجر بعد إنقاذهم من البحر لميناء إيطالي وصول 700 مهاجر بعد إنقاذهم من البحر لميناء إيطالي

ارشيفية

وصل نحو 700 مهاجر إلى ميناء أوجوستا الإيطالي، اليوم الاثنين، بعد أن تم إنقاذهم من رحلتهم المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط.

وتجمع المهاجرون الذين أنقذتهم سفن إيطالية وإسبانية على متن سفينة مع اقترابها من الميناء الموجود في جزيرة صقلية، حيث كان عاملون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في انتظارهم لمساعدتهم.

وقال خفر السواحل الإيطالي يوم السبت، إنه تم إنقاذ أكثر من 2200 مهاجر من البحر في هذا اليوم أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا وإنه تم انتشال عشر جثث.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة الأسبوع الماضي إن 4220 مهاجرا لقوا حتفهم في البحر المتوسط العام الحالي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا