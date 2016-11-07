وصول 700 مهاجر بعد إنقاذهم من البحر لميناء إيطالي

وصل نحو 700 مهاجر إلى ميناء أوجوستا الإيطالي، اليوم الاثنين، بعد أن تم إنقاذهم من رحلتهم المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط.

وتجمع المهاجرون الذين أنقذتهم سفن إيطالية وإسبانية على متن سفينة مع اقترابها من الميناء الموجود في جزيرة صقلية، حيث كان عاملون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في انتظارهم لمساعدتهم.

وقال خفر السواحل الإيطالي يوم السبت، إنه تم إنقاذ أكثر من 2200 مهاجر من البحر في هذا اليوم أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا وإنه تم انتشال عشر جثث.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة الأسبوع الماضي إن 4220 مهاجرا لقوا حتفهم في البحر المتوسط العام الحالي