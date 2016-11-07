تأجيل محاكمة أصحاب «مركس ماركيتس» بتهمة توظيف الأموال لـ3 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة أصحاب شركة “مركس ماركيتس”، من بينهم فلسطينيون على خلفية اتهامهم بتوظيف الأموال، لجلسة 3 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لسماع الشهود، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول لنيابات الشئون المالية والتجارية، أمر – في قوت سابق – بإحالة أربعة متهمين في قضية توظيف الأموال بشركة “مركس ماركيتس” إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، لتحديد جلسة لمحاكمتهم في القضية المودعة برقم 941 لسنة 2015 جنايات مالية.

وكشفت التحقيقات عن تأسيس كل من خضر عبد الرحمن العمري “فلسطيني الجنسية”، ويوسف إبراهيم سعيد “فلسطيني الجنسية”، ونادين إبراهيم محمد، زوجة الأول “مصرية”، وكريم يسري، شركة “مركس ماركيتس” منذ عام 2012، وتلقي أموالًا من المودعين لتوظيفها في مجال الفوركس، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح، ما دفع المودعين للجوء إلى القضاء، بموجب 200 بلاغ.