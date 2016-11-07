سائق مدرسة خاصة بالجيزة يعتدى جنسيا على تلميذ ابتدائى و"التعليم" تحقق

كتب محمود طه حسين

استمرارا لمسلسل الكوارث وحالات التعدى والعنف والاعتداء الجنسى فى المدارس، منذ بدء العام الدراسى، سجلت الأيام القليلة الماضية واقعة اعتداء جنسى من قبل سائق مدرسة خاصة بالجيزة على طفل بالصف الثانى الابتدائى.

بدأت تفاصيل الواقعة، التى حصل عليها "اليوم السابع"، وكان ضحيتها الطفل"ز. م" المقيد بالصف الثانى الابتدائى بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، بعد أن حررت ولى أمر الطالب محضر شرطة حمل رقم 19343 جنح الوراق.

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن والدة الطفل حررت محضرا، اتهمت فيه أحد العاملين بالمدرسة بالاعتداء الجنسى على نجلها، ولكن لم يستطيع الطفل تحديد اسم المتهم الذى تعدى عليه فى المحضر، موضحة أنه تم عرض الطفل على مستشفى الوراق المركزى، وتم إحالته من قبل المستشفى إلى الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه.

وأوضح المصدر، أن قوة من مباحث قسم الوراق تحرت عن الواقعة، لتحديد الجانى، لافتاً إلى أنه تم عرض بعض العاملين فى المدرسة على الطفل، وتعرف على الجانى، وتبين أنه سائق سيارة ميكروباص قامت المدرسة بالتعاقد معه لنقل الطلاب إلى المدرسة خلال اليوم الدراسى.

وأضاف المصدر، أن مديرية التعليم بالجيزة شكلت لجنة من الشئون القانونية والمتابعة والتعليم الخاص، وتأكدوا من صحة البلاغ المقدم ضد المدرسة، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدرسة، نظراً للإهمال الجسيم فى الإشراف والمتابعة، وأيضاً اختيار العناصر التى تعمل معها بشكل دقيق ومنضبط، قائلة، "لا تهاون فى حق الطفل".

وأشار المصدر إلى أنه صدر قرار بإحالة ملف المدرسة والواقعة إلى لجنة التعليم الخاص لاتخاذ القرار اللازم، نظراً للإهمال الواقع على إدارة المدرسة وعدم تفعيل الإشراف المناسب على سيارات نقل الطلاب من وإلى المدرسة، إضافة إلى توقيع كشف وعلاج الإدمان على السائقين وموافاة الوزارة والمديرية بها، مؤكداً أنه تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بسبب المسئولية الجنائية التى تقع على المتهم، إضافة إلى التحقيق الإدارى من قبل الوزارة والمديرية فى الواقعة.