تعطل نظام رويترز لتجميع بيانات تداول الدولار بين البنوك لضخامة عدد العمليات

كتب - أحمد يعقوب

قالت مصادر بسوق الصرف المصرية لـ"اليوم السابع"، إن نظام "رويترز" لتجميع بيانات تداول الدولار بين البنوك - سوق الإنتربنك - تعرض لعدة أعطال على مدار الـ48 ساعة الماضية بسبب كبر عدد العمليات المصرفية فى سوق التداول بين البنوك بعد تعويم الجنيه يوم الخميس الماضى، مؤكدة أن هذا النظام الذى يتابع عدد العمليات المصرفية فى السوق، نتج عنه عدم القدرة تحديد التداول الفعلى.

كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.