قوات البيشمركة تسيطر على "بعشيقة" شمالى العراق

بغداد (أ ش أ)

سيطرت قوات "البيشمركة" الكردية بدعم من التحالف الدولى على ناحية "بعشيقة"بقضاء الحمدانية فى محافظة نينوى شمالى العراق والتى كانت حائط الصد الأخير لتنظيم داعش الإرهابى خارج مدينة الموصل، بعد تحرير برطلة شرقا وحمام العليل جنوبا.. وبذلك تضغط القوات العراقية على مدينة موصل من ثلاثة محاور ويبقى محور الغربى فقط للموصل باتجاه تلعفر.

وأكدت مصادر عسكرية كردية أن العملية العسكرية التى بدأت صباح اليوم أسفرت عن مقتل 30 إرهابيا و8 انتحاريين واعتقال اثنين من الإرهابيين وفجرت 9 سيارات مفخخة للتنظيم ساندة طيران التحالف.

وأشارت إلى أن قوات "البيشمركة" شرعت فى عملية تطهير مبانى الناحية التى كان يتحصن بها مسلحو داعش داخل مركز ناحية بعشيقة، بعد التقاء القوات المتقدمة من المحاور الثلاثة فى مركز المدينة.

من ناحية أخرى زار مديرعام المنظمة الدولية للهجرة وليام لاسى سوينج مواقع الطوارىء التى أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة فى العراق لإيواء النازحين العراقيين بقاعدة "القيارة" الجوية و"حاج على" جنوب الموصل فى محافظة نينوى شمالى العراق.

ونوه مدير عام المنظمة بالتقدم فى مواقع الطوارىء وباستعدادات المنظمة الدولية للهجرة فى العراق لمساعدة السكان النازحين والذين ارتفع عددهم صباح أمس الأحد، إلى 34,038 نازح منذ بدء عمليات تحرير الموصل فى 17 أكتوبر استناداً لمصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح فى حالات الطوارىء.

وأعرب عن الإطمئنان لما شهده خلال زيارته لمواقع الطواريء، وقال : أنه لدينا ما يكفى من الخيم فى موقع حاج على لإيواء 300 أسرة.. وفى أقل من أسبوعين سيكون لدينا مايكفى لايواء 2400 أسرة وسنكون قادرين على توفير المأوى للنازحين من الموصل.

وأشار إلى أنه أقيمت فى منطقة حاج على 100 خيمة قدمتها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وقاعة تخزين التى يجرى تركيبها حالياً، وسوف تصل اليوم إلى قاعدة القيارة الجوية 600 خيمة تم شراؤها من قِبل المنظمة الدولية للهجرة، كما ستصل 600 خيمة أخرى خلال هذا الأسبوع إضافة إلى 4 خيم كبيرة إلى قاعة تخزين كبيرة، بالإضافة إلى خيمتين كبيرتين من قبل برنامج الغذاء العالمى تم انشاؤها فى الموقع استعداداً لتخزين الإمدادات.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى العراق توماس فايس خلال زيارته إلى القاعدة الجوية فى القيارة " لقد أنجز هذا العمل بسرعة وبكفاءة، حيث لم يكن هناك شيء الأسبوع الماضى والآن نحن مستعدون لنصب الخيام وتستجيب المنظمة الدولية للهجرة للنزوح الناتج عن إستمرار العمليات العسكرية فى الموصل من خلال تقديم نطاق من الخدمات للإستجابة الطارئة مثل حزم المواد غير الغذائية والمأوى والمساعدة على كسب العيش وتوفير الرعاية الصحية الأولية والدعم النفسى الاجتماعى وتعقب النزوح.

وأوضح أن نسبة تقارب 80% من النازحين مؤخراً هم من الموصل و98% منهم نزحوا ضمن محافظة نينوى فى الحمدانية وأقضية الموصل وتلكيف والآخرين فى قضاء الفلوجة بالانبار غربى العراق وقضاء مخمور فى أربيل شمالى العراق.