بعد تحرير سعر الصرف.. «إيديتا» تنوي رفع الأسعار وزيادة الأجور

صرح هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية – إحدى كبرى منتجي الأغذية في مصر – بأن الشركة سترفع أسعار بعض منتجاتها، وستزيد أجور موظفيها بعد تعويم الجنيه.

وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه يوم الخميس ليتخلى عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ويسمح بهبوطها إلى حوالي 17 جنيها للدولار اليوم الإثنين.

وقال هاني برزي:”أحاطت بنا موجة تسونامي من الزيادات في التكاليف.. وعلينا أن نسعر منتجاتنا من جديد.. لا للحفاظ على الربحية فحسب بل كي نستطيع أيضًا مواصلة نشاطنا”.

وأضاف أن” 28 % من تكاليف إيديتا ترتبط مباشرةً بالعملة الأجنبية”.

وأشار “نحن قطاع كثيف الاستخدام للعمالة، وسنحتاج بلا شك إلى دعم (موظفي إيديتا)، وسنبذل جهدًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم”، دون أن يحدد حجم الزيادات المحتملة في الأجور.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية، أن الشركة لديها نحو 5600 موظف، وتخطط لإضافة ما بين 400 و500 موظف بحلول العام المقبل.

رويترز