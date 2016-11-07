«الزراعة» تستعد لمهرجان جمال الخيول العربية بالتعاون مع منظمة الايكاهو

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإقامة مهرجان محطة الزهراء الحادي والعشرون، والبطولة الثامنة عشر لجمال الخيول العربية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الاثنين – أن المسابقة تقام بالتنسيق مع منظمة “الايكاهو”، باعتبارها واحدة من أهم المنظمات الدولية المعنية بإدارة مسابقات جمال الخيول العربية، والتي تم تأسيسها عام 1983، من عشر دول أوروبية، مشيرة إلى أن الهيئة الزراعية المصرية تمثل جمهورية مصر العربية في هذه المنظمة، حيث حصلت على العضوية الكاملة فيها عام 1988، وذلك بإقرار وموافقة جميع أعضاء المنظمة، بعد أن كانت عضوا مراقبا فقط فيها.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يشترك في هذا المهرجان الخيول ذات النسب العربي، والمسجلة بالهيئة كخيول عربية أصيلة، فضلا عن عرض عدد من فرسات الخيول والولادات الحديثة والمهارى والطلائق، بحضور عدد من مسئولي وزارة الزراعة والشخصيات العامة في مصر .

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفاعلية ستساهم بشكل كبير جدا في تنشيط السياحة في مصر، حيث من المقرر أن يشارك فيها عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، باعتباره حدثا دوليا هاما.