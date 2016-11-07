ضبط شخصان يتاجران بالعملة الأجنبية بقصر النيل

كتب محمود عبد الراضى

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبطت شخصين يتاجران فى النقد الأجنبى بطرق غير مشروعة وبحوزتهما عملات أجنبية ومحلية متنوعة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "محمود م.ع" أحد العاملين السابقين بإحدى شركات الصرافة والصادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص، ومقيم القاهرة ، و"حازم م.ع" أمين مخزن بشركة سياحة، ومقيم الجيزة، بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان أثناء ممارستهما نشاطهما بمقر شركة السياحة بمنطقة قصر النيل بالقاهرة ، وضُبط بحوزتهما 29,852 ألف دولار أمريكى، و532,271 ألف ريال سعودى، و 2625 يورو، و3500 جنيه إسترلينى ، و1,955مليون جنيه مصرى وماكينة عد نقود، وهاتفين محمول تحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطهما غير المشروع .