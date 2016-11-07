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حبس سائق مدرسة خاصة بالوراق 4 أيام لإعتدئه جنسياً على تلميذ

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حبس سائق مدرسة خاصة بالوراق 4 أيام لإعتدئه جنسياً على تلميذ حبس سائق مدرسة خاصة بالوراق 4 أيام لإعتدئه جنسياً على تلميذ

>كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

أمرت نيابة الوراق بحبس سائق بمدرسة خاصة 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بالإعتداء جنسيا على تلميذ بالصف الثانى الإبتدائى.

واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة وإستغلاله توصيل المجنى عليه والاعتداء الجنسي عليه.

 

وتلقى الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغاً من ربة منزل أفادت فيه بإكتشافها تعرض طفلها البالغ من العمر 7 سنوات بالصف الثانى للإبتدائى لإصابات بأجزاء حساسة من جسده.

 

وذكرت والدة الطفل أن نجلها أخبرها أن أحد العاملين بالمدرسة إستدرجه واعتدى عليه جنسيا، وبإنتقال رجال المباحث إلى المدرسة الخاصة الكائنة بمنطقة الوراق تم التوصل لهوية المتهم وتبين أنه يعمل "سائق" وبضبطه إعترف بإرتكاب الواقعة، فحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق محضرا بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

 


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