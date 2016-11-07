نيابة بندر قنا تطلب تحريات المباحث حول تسمم 4 طالبات بعد تناولهن "كشرى"

قنا - هند المغربى

طالبت نيابة بندر قنا، برئاسة المستشار أبو الفتوح بدرى مدير النيابة تحريات المباحث حول واقعة تسمم 4 طالبات على خلفية تناولهن وجبة كشرى من أحد المطاعم.

وألقت الأجهزة الأمنية، برئاسة العقيد أيمن فتحى مدير المباحث القبض على صابر م، صاحب مطعم، وذلك على خلفية إصابة سارة على وسحر محمود ودينا أحمد وفاطمة منصور طالبات بمدرسة التجارة الثانوية بقنا، بعد تنالوهن وجبة كشرى من مطعم، حيث تولت النيابة التحقيقات وأمرت بتحريات المباحث حول الواقعة.

ومن ناحية أخرى، خرجت الـ4 طالبات من المستشفى بعد تلقيهن الإسعافات الأولية وأفاد مصدر طبى بأن صحة الفتيات جيدة.