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النقض تلغى إعدام إخوانى متهم بمحاولة اغتيال مصارع الأسود السيد العيسوى

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النقض تلغى إعدام إخوانى متهم بمحاولة اغتيال مصارع الأسود السيد العيسوى النقض تلغى إعدام إخوانى متهم بمحاولة اغتيال مصارع الأسود السيد العيسوى

> كتب أحمد متولى

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد القيادى الإخوانى عامر مسعد، ومتهمين آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم على ذمة اتهامهم بالشروع فى قتل مواطنين، وتأسيس خلية إرهابية بمدينة المنصورة.

 

 

كانت قوات الأمن ألقت من القبض على قائد الخلية "عامر مسعد"، نهاية 2013، عن طريق عدد من الأهالى خلال تنفيذه وآخرين عملية اعتداء على أحد النشطاء بسلاح أبيض ونارى، وتم على أثرها تسليمه لضباط قسم ثان المنصورة، وباستجوابه، وجمع التحريات، وتفتيش منزله، عثر به على أسلحة وطلقات، وقائمة بعدد من الأماكن والشخصيات المعارضة لجماعة الإخوان بالدقهلية.

 

 

واعترف المتهم بتكوينه، وثلاثة آخرين تشكيلًا نفذ عددًا من العمليات، منها إطلاق النار تجاه السيد العيسوى، والشهير بصاحب القدرات الخارقة، ومصارع الأسود، كما اعترف المتهم بارتكابه واقعة إطلاق النار عشوائيًا بميدان الثورة بمحيط ديوان عام المحافظة من بندقية آلية تجاه الثوار الموجودين بالميدان، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

 

 


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