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بسبب مستحقاته.. أحمد حسن يتقدم بمذكرة رسمية لاتحاد الكرة ضد الزمالك

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بسبب مستحقاته.. أحمد حسن يتقدم بمذكرة رسمية لاتحاد الكرة ضد الزمالك بسبب مستحقاته.. أحمد حسن يتقدم بمذكرة رسمية لاتحاد الكرة ضد الزمالك

تقدم أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، بمذكرة رسمية لاتحاد الكرة، اليوم الاثنين، لمطالبة مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة بالتدخل للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك.
> وذكر عميد لاعبي العالم، في المذكرة أن لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة قضت بأحقيته في المستحقات المتأخرة لدى نادي الزمالك في الوقت الذي رفضت فيه لجنة التظلمات تظلم نادي الأبيض على القرار وحكمت في النهاية لصالحه، إلا أنه لم يحصل على مستحقاته حتى الآن.

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