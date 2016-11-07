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الليلة.. «عيني رأت» في «اتفرج ياسلام» على القناة الثانية‎

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الليلة.. «عيني رأت» في «اتفرج ياسلام» على القناة الثانية‎ الليلة.. «عيني رأت» في «اتفرج ياسلام» على القناة الثانية‎

الناقد السينمائي خالد محمود، والمخرجة الشابة هند عبد الستار

يستضيف برنامج “اتفرج يا سلام”، المذاع على شاشة القناة الثانية – الأرضية والفضائية – في تمام السابعة والنصف من مساء الإثنين من كل أسبوع، الناقد السينمائي خالد محمود، والمخرجة الشابة هند عبد الستار، لعرض ومناقشة الفيلم الروائي القصير “عيني رأت”، والذي حصد المركز الثاني في مهرجان صلاح جاهين بساقية الصاوي، كما حصل على شهادة تقدير من مهرجان الطلاب الأول بالجامعة الحديثة.

“عيني رأت”، فيلم مأخوذ عن الرباعية الشهيرة للشاعر الكبير صلاح جاهين التي يقول فيها :”عيني رأت مولود على كتف أمه يصرخ.. تهنن فيه، يصرخ.. تضمه، يصرخ تقول يا بني ما تنطق كلام .. ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه”.

“اتفرج يا سلام” من إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب، وإخراج عبدالسلام جنيدي.

وينفرد البرنامج بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على مضامينها، فضلًا عن مناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.
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