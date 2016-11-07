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مصادر بالزمالك: مؤمن سليمان مستمر في قيادة الفريق

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مصادر بالزمالك: مؤمن سليمان مستمر في قيادة الفريق مصادر بالزمالك: مؤمن سليمان مستمر في قيادة الفريق

مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك

أكد مصدر داخل مجلس الزمالك أنه بنسبة 80% مؤمن سليمان مستمر في منصبه كمدير فني للفريق في الفترة القادمة، وأنه لن يتم تغيير المدير الفني خاصة بعد فشل المفاوضات مع اكثر من مدير فني لتوليهم المهمة في الفترة القادمة.

وأضاف المصدر، أنه لن يتم إحداث أي تغيير على الجهاز الفني للفريق وستكون هناك جلسة حتى يكون هناك تنسيق تام بين كل افراد الجهاز الفني حتي يضمن مجلس الادارة التعاون الكامل بينهما وبالتالي النجاح في الفترة القادمة.

وفتح مجلس الزمالك اتصالات مع اكثر من مدرب حتي يتولوا المسئولية وكان ابرزهم حلمي طولان الا ان فرج عامر تمسك بطولان ورفض رحيله في الوقت الذي رفض المصري رلاحيل حسام حسن

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