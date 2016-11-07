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بالصور.. هبوط أول رحلة للخطوط السعودية بمبنى 2 الجديد بمطار القاهرة

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هبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية من طراز إيرباص 330/33، على مهبط مبنى (2)

أجرى مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، تجربة هبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية من طراز إيرباص 330/33، والقادمة من جدة, على مهبط مبنى (2)، وتم التعامل معها بنجاح من قبل جميع الأجهزة المعنية.

وقال مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إن ذلك يأتي في إطار استعدادات المطار لنقل بعض شركات الطيران تدريجيًا من مبنى الركاب رقم (1) إلى مبنى (2) الجديد، حسبما أفاد مراسلنا.

يُذكر أن الخطوط الأردنية سيتم نقل رحلاتها إلى مبنى (2) الجديد الأربعاء المقبل, والتي تنظم يوميًا 4 رحلات طيران بين القاهرة وعمان, يعقبها نقل أكبر مشغل لمبنى الركاب رقم (1)، وهي الخطوط السعودية، والمقرر أن تنتقل للعمل لمبنى الركاب رقم (2) يوم 20 نوفمبر

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