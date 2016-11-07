الكرملين: غير مطروح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد نقاش في الكرملين بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل موعدها المقرر.

وقال بيسكوف في مؤتمر مع الصحفيين عبر الهاتف “لا يوجد شيء من هذا القبيل على جدول الأعمال، لا يوجد أي نقاش بهذا الشأن في الكرملين”.

وأضاف أن الحكومة الروسية ليس لها دور في أي محاولة لاغتيال رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش.

وقال بيسكوف ردا على سؤال بشأن التحقيقات المتعلقة بمخطط اغتيال ديوكانوفيتش “نحن ننفي بوضوح تام وقاطع أي احتمال لتورط رسمي في ترتيب أي أعمال غير قانونية.”

ويوم الأحد قال مدعي خاص يحقق في مخطط للتأثير على الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، في جمهورية الجبل الأسود إن مجموعة من “القوميين الروس” خططوا لاغتيال رئيس الوزراء بهدف وصول حزب معارض للحكم.