أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نيابة أمن الدولة تقرر حبس متهم جديد في «ولاية سيناء» 15 يومًا

Google+ Print
نيابة أمن الدولة تقرر حبس متهم جديد في «ولاية سيناء» 15 يومًا نيابة أمن الدولة تقرر حبس متهم جديد في «ولاية سيناء» 15 يومًا

تعبيرية

أمرت نيابة أمن الدولة العُليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابات، اليوم الإثنين، بحبس متهم جديد في القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بقضية “ولاية سيناء” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى تنظيم إرهابي والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

ووجهت النيابة العامة، إلى المتهم عدة تهم منها:” الانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء، والذي يدعو إلى تكفير الحاكم ومؤسسات الدولة، وتعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وتتخذ من الإرهاب أحد وسائلها لتحقيق أغراضها، مع العلم بأغراضها”.

وتُعد النيابة أمر إحالة المتهمين الذين انتهت التحقيقات معهم – 120 متهمًا – تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد قائمة بأسماء المتهمين المحبوسين، والهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات، بعد ورود أسمائهم في تحريات الأجهزة الأمنية، واعترافات المتهمين خلال التحقيقات، ومواد الاتهام للعرض على النائب العام المستشار نبيل صادق وإحالتهم للقضاء العسكري خلال الأيام القليلة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا