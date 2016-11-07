رئيس الوزراء يحضر مباراة مصر وغانا

صرح ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بأن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من المقرر أن يحضر مباراة مصر وغانا المقرر لها 13 نوفمبر الحالي، باستاد برج العرب بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

> وأضاف سويلم أنه سيتم توجيه الدعوات لبعض من الوزرتء وأعضاء مجلس الشعب من أجل حضور المباراة لمؤازرة الفراعنة.