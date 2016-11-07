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رئيس الوزراء يحضر مباراة مصر وغانا

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رئيس الوزراء يحضر مباراة مصر وغانا رئيس الوزراء يحضر مباراة مصر وغانا

شريف إسماعيل، رئيس الوزراء (أرشيفية)

صرح ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بأن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من المقرر أن يحضر مباراة وغانا المقرر لها 13 نوفمبر الحالي، باستاد برج العرب بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة  لكأس العالم بروسيا 2018.
> وأضاف سويلم أنه سيتم توجيه الدعوات لبعض من الوزرتء وأعضاء مجلس الشعب من أجل حضور المباراة لمؤازرة الفراعنة.

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