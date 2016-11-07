تطوير شارع الفجيرة قدفع لـ3 حارات وانشاء أنفاق وجسور

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة اعتمد بدء تنفيذ اعمال مشروع إعادة هيكلة شارع الفجيرة - قدفع الذي تضمن توسعته إلى 3 حارات وإنشاء أنفاق وجسور على الطريق.

وقال العميد محمد احمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة انه تم فعليا تكليف إحدى الشركات المتخصصة في مجال الطرق لتنفيذ المشروع الذي ستبدأ أعماله الإنشائية مطلع العام القادم فيما ينفذ استحقاقه على مدى عامين.

وقال العميد الكعبي انه تم عرض واقع الازدحام المروري بالطريق على صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حيث بشرنا سموه باعتماد وبدء تنفيذ مشروع توسعة وتطوير الطريق إلى 3 حارات وإنشاء جسور وإنفاق لاستيعاب حركة المركبات المتزايدة بفعل التوسع السكاني إلى جانب إنشاء طريق دائري يبدأ من منطقة قراط وينتهي عند منطقة قدفع من الجهة الغربية.

واضاف " تم عرض الازدحام المرزري على صاحب السمو الحاكم في أعقاب الزيارة الميدانية التي قمت بها برفقة مدير إدارة المرور والدوريات ومهندس المرور والمختصين بالقيادة قبل شهر تقريبا لشارع الفجيرة قدفع ".

وكشف القائد العام لشرطة الفجيرة عن انطلاق أعمال مشروع إنشاء طريق دائري يمتد من منطقة قراط باتجاه قدفع من جهة الغرب دون أن يعبر وسط منطقتي مربح وقدفع.. مؤكدا أن المشروعين بمثابة حل استراتيجي وناجع لواقع الاختناقات المرورية التي تحدث يوميا على شارع الفجيرة - قدفع الذي يعد من الطرق الحيوية بالإمارة ومنفذ لمدينة الفجيرة من جهة الشمال حيث يربطها بالعديد من المدن والمناطق مثل قدفع ومربح والبدية ودبا وغيرها.

وأشاد بالمشروعين.. وقال إن تنفيذهما يؤكد قرب القيادة الرشيدة وحكومة الفجيرة من هموم المواطنين والمقيمين وحرصها الدائم على تحقيق السعادة والراحة.. مشيرا إلى أن إدارته وحتى انجاز المشروعين ستكثف من دورياتها المرورية على شارع الفجيرة قدفع لمعالجة الاختناقات المرورية وتحقيق انسيابية السير.

وناشد مستخدمي الطريق بتفعيل قدرات الاحتمال مشيرا إلى أن زيارته الميدانية للطريق كشفت عن كثب حجم ازدحام المركبات يوميا والتي كانت مثار شكاوي المستخدمين.

وفيما يختص بالاختناقات المرورية داخل مدينة الفجيرة قال القائد العام لشرطة الفجيرة إن أسبابها مؤقتة جراء البدء في تنفيذ مشروعي تطوير وتوسعة وتحديث شارعي الغرفة وحمد بن عبد الله .. مشيرا إلى أن شارع الغرفة يعد احد الشوارع الرئيسة بالمدينة وتسببت الأعمال الإنشائية التي تجري حاليا في الاختناقات المرورية داخل المدينة حيث من المتوقع الانتهاء من أعماله منتصف العام القادم.