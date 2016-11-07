المحكمة المركزية بالقدس تقضي بالسجن 12 عامًا للطفل الفلسطيني أحمد مناصرة

أصدرت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الاثنين، حكمًا بسجن الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة 12 عامًا، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن.

وبحسب وسائل إعلام عبرية؛ فإن فريق الدفاع عن الطفل مناصرة أكد في المداولات السابقة خلال المحاكمة أنه لم يكن مذنبًا.

وكانت النيابة العامة طالبت مؤخرًا بسجن الطفل مناصرة 12 عامًا، وغرامة مالية قيمتها 480 ألف شيكل، بعد إدانته بمحاولتي قتل وبحيازة سكين، على خلفية تنفيذه عملية في مستوطنة “بسغات زئيف” في أكتوبر 2015.

يذكر أن مناصرة اعتقل بتاريخ 12-10-2015، بعد أن أصيب بجراح على يد القوات الخاصة، وقد تعرض لضرب وحشي على رأسه بالعصي والأرجل حتى نزف بشده من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، وسط هتافات المتطرفين المطالبة بقتله، ودون تقديم الإسعافات له، حتى فقد الوعي وأغمي عليه.

وأظهر شريط مصور بثته وسائل إعلامية في نوفمبر الماضي أساليب تعذيب نفسية وضغوطًا تعرض لها الأسير مناصرة خلال التحقيق معه، حيث يظهر وهو يصرخ ويبكي في حالة خوف شديد.