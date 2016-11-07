أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

المحكمة المركزية بالقدس تقضي بالسجن 12 عامًا للطفل الفلسطيني أحمد مناصرة

Google+ Print
المحكمة المركزية بالقدس تقضي بالسجن 12 عامًا للطفل الفلسطيني أحمد مناصرة المحكمة المركزية بالقدس تقضي بالسجن 12 عامًا للطفل الفلسطيني أحمد مناصرة

الطفل الفلسطيني احمد مناصرة

أصدرت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الاثنين، حكمًا بسجن الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة 12 عامًا، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن.

وبحسب وسائل إعلام عبرية؛ فإن فريق الدفاع عن الطفل مناصرة أكد في المداولات السابقة خلال المحاكمة أنه لم يكن مذنبًا.

وكانت النيابة العامة طالبت مؤخرًا بسجن الطفل مناصرة 12 عامًا، وغرامة مالية قيمتها 480 ألف شيكل، بعد إدانته بمحاولتي قتل وبحيازة سكين، على خلفية تنفيذه عملية في مستوطنة “بسغات زئيف” في أكتوبر 2015.

يذكر أن مناصرة اعتقل بتاريخ 12-10-2015، بعد أن أصيب بجراح على يد القوات الخاصة، وقد تعرض لضرب وحشي على رأسه بالعصي والأرجل حتى نزف بشده من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، وسط هتافات المتطرفين المطالبة بقتله، ودون تقديم الإسعافات له، حتى فقد الوعي وأغمي عليه.

وأظهر شريط مصور بثته وسائل إعلامية في نوفمبر الماضي أساليب تعذيب نفسية وضغوطًا تعرض لها الأسير مناصرة خلال التحقيق معه، حيث يظهر وهو يصرخ ويبكي في حالة خوف شديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا