الرى: حل مشكلة محطة طلمبات الخيرى الجديدة بالبحيرة

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم بحث مشكلة اختيار موقع محطة طلمبات الخيري الجديدة بالبحيرة وعقد لقاء مع الأهالي، حيث تم التوصل معهم لآليات فورية لحل المشكلة والتوافق على المكان الأنسب للمحطة، والاتفاق على عقد اجتماع مع الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة للإسراع بتنفيذ الحلول بالتعاون مع الوزارة.

وفي إطار المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها بمحافظة البحيرة والاستعدادات الحالية لمواجهة الأمطار المتوقعة أكد بيان اليوم أنه تم عقد اجتماع بالإدارة المركزية للري ضم كلا من المهندس محمد أبو الفتوح رئيس قطاع الري للوجه البحري والعميد عمرو محمود ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس على عبد الحفيظ رئيس الإدارة المركزية لري البحيرة والمهندس إبراهيم سلمان رئيس الإدارة المركزية لصرف غربا لدلتا والمهندس محمد عبد العاطي رئيس الإدارة المركزية لمحطات الميكانيكا والكهرباء بغرب الدلتا والسادة مديري عموم إدارات الري والصرف بالبحيرة .

و تناول الاجتماع استعراض خطة الوزارة وجهودها على مدار العام للاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقع والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.