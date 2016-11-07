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جامعة تكساس: سوء التغذية أثناء الحمل يسبب الشيخوخة المبكرة لقلب الطفل

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جامعة تكساس: سوء التغذية أثناء الحمل يسبب الشيخوخة المبكرة لقلب الطفل جامعة تكساس: سوء التغذية أثناء الحمل يسبب الشيخوخة المبكرة لقلب الطفل

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة تكساس أن الأم الحامل التى تعانى من نقص التغذية قليلاً أكثر عرضة لإنجاب طفل يعانى من الشيخوخة المبكرة للقلب.

 

ووفقاً للدراسة الجديدة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى "Fox News"، أوضح الدكتور "جيفرى كلارك" قائد الدراسة من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، أن سوء تغذية الأم يمكن أن يؤثر على المعدل الطبيعى لعمر قلب الطفل.

 

وفيما أكد "كلارك" على أن سوء تغذية الحامل يسبب مشاكل للجنين مما يؤدى إلى بنية غير طبيعية وضعف نمو أجهزة الجسم مثل القلب، كما أنه سوف يؤدى إلى معاناة الطفل من أمراض مزمنة فى وقت لاحق من الحياة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

 

وأشار الباحثون إلى أن اتباع نظام غذائى سيئ خلال فترة الحمل وتطوير نمو الطفل يسبب تسارع معدل الشيخوخة له، وزيادة الأمراض.

 

وأضاف الباحثون أن هذه التغييرات فى القلب يمكن أن تسهم فى انخفاض جودة الحياة، وانخفاض القدرة على ممارسة الرياضة، وزيادة التعرض لأمراض أخرى مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم.

 


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