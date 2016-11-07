بلاغ يتهم وزير الري بإهدار 150 مليون جنيه.. وتعريض حياة المواطنين للخطر

تقدم عمرو عبد السلام، المحامي، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، ببلاغٍ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم كلًا من:” رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، مدير إدارة التخطيط بجهاز مدينة 15 مايو، وزيرالموارد المائية و الري، بصفتهم”، بإهدار 150 مليون جنيه من المال العام بمدينة 15 مايو، وتعريض المواطنين للهلاك بسبب الإهمال، حسبما أفاد مراسلنا.

وأضاف عبد السلام – في بلاغه رقم ١٩٩٣٦لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام – أنه بناءً على الدراسات الفنية التي أعدها معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري في منتصف التسعينات، كان يفترض بناء عددًا من السدود ومخرات السيول، نظرًا لأن محافظة القاهرة وضواحيها في الجنوب “حلوان ومدينة 15 مايو”، مهددة بالتعرض لكارثة محققة بسبب مياه الآمطار الغزيرة.

وأشار البلاغ، إلى أنه – في بداية عام 2000 – أنشأت الدولة عدد 3 مخرات للسيول بمدينة 15مايو بطول 25 كيلو متر، منها مجرى وادي سريان، ووادي الجيو بتكلفةٍ وصلت إلى ما يزيد عن 150 مليون جنيه، إلا أنه استمرارًا لمسلسل الأهمال والتعمد في إهدار المال وتعريض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر المحدق، قامت هيئة المجتمعات العمراينة وجهاز مدينة 15 مايو – منذ عدة سنوات – بعمل مناقصة للقيام بردم تلك المخرات وتسويتها بالأرض، ما كلف الدولة ملايين الجنيهات، وبالفعل تم ردم مجرات السيول وتسويتها بالأرض بنسبة 80% من مساحة تلك المخرات.

وأضاف البلاغ، أن الأمر يقتصر على ما سبق بل قامت هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 15 مايو بتقسيم بعض المساحة المُقام عليها تلك المخرات وطرحها للبيع للمواطنين، وإقامة المباني والمشاريع عليها، وهو ما يُعد كارثة حقيقة تهدد سكان تلك المنازل وإزهاق أرواحهم، بالإضافة إلى إلقاء المخلفات والقمامة فيما تبقى من مساحة الأرض، ما تسبب في انسداد تام لمواسير وشبكات تلك المصارف مما جعلها معطلة بنسبة 100%.