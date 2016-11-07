وزير الإنتاج الحربى: الدولة تحتاج التعاون بين البحث العلمى والصناعة

قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، إن الدولة حاليا تحتاج لدعم الصناعة والطاقة، والتعاون بين البحث العلمى والصناعة، كاشفا عن قرار تحويل مركز البحوث لمركز تميز صناعة، على ان يتم البدء بمجال الكيماويات.

وأضاف العصار، خلال انطلاق المؤتمر السنوى الأول للجامعة البريطانية فى مصر، بعنوان: الطاقة الجديدة والمتجددة، الأمل فى مستقبل أفضل، بحضور اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، ومحمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، أن الجامعة البريطانية تضم عناصر علمية كبيرة، وأنه يجب أن ننتقل من مرحلة التجميع إلى الإنشاء والتطوير.

وأكد العصار، أنه فيما يخص مجال الطاقة الشمسية، فإن وزارة الإنتاج الحربى تنتج 50 ميجا سنوياً والعمل مستمر ليكونوا 100 ميجا، على أن يبدأ التعاون مع الجامعة البريطانية من اليوم لتوفير ألواح الطاقة الشمسية، قائلا: “نعمل جميعا على تنفيذ خطة مصر 2030″.