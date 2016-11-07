نقابة الأطباء تحذر من إغلاق وحدات الغسيل الكلوى وتطالب «الوزراء» بالتدخل

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، عن استقبالها للعديد من الشكاوى من أعضائها المسئولين عن وحدات ومراكز الغسيل الكلوي والذين يعانون من غلاء أسعار مستلزمات جلسة الغسيل الكلوي و نقصها نتيجة ارتفاع سعر الدولار .

وقالت النقابة، فى بيان صحفي: ” إن هذا الغلاء جاء على الرغم من ثبات سعر جلسة الغسيل الكلوي المدفوعة من التأمين الصحي و قرار علاج نفقة الدولة ( القومسيون الطبي ) بسعر 140 جنيه مصري ( علما بان هذا السعر ثابت منذ سنوات عديدة ) “.

وأوضحت النقابة، أن اطباء الغسيل الكلوي يعانون ايضا من غلاء سعر المحاليل الطبية الضرورية والتي يحتاجها المريض أثناء تقديم جلسة الغسيل الكلوي .

> وأشارت النقابة إلى أن متوسط ما يحتاجه مريض الغسيل الكلوي في الجلسة الواحدة عبوتين او ثلاثة من محلول الملح او الجلوكوز علما بان سعر الكرتونة التي تحتوي على 20 عبوة أصبح يتراوح من 350 الي 400 جنيه في السوق السوداء بدلاً من 100 جنيه بسبب نقصه ، و ايضا زادت أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي من فلاتر الغسيل وقطع غيار الماكينات و مستلزمات محطة المياه المعالجة “.

وحذرت من أن هذا الوضع سيدفع مسؤولي بعض مراكز الغسيل الكلوي بالسعي إلى غلق المركز مؤقتا و تحويل المرضى لعدم القدرة على الالتزام بهذه الاسعار ف و عدم القدرة على تحمل فرق السعر بدلا من تحميله للمريض .

وقالت النقابة، إنه من ضمن الحلول المقترحة من الأطباء مسئولى وحدات الغسيل الكلوى ضرورة تدخل وزارة الصحة بإمداد مراكز الغسيل الكلوي بالمستهلكات اللازمة لإجراء جلسة الغسيل الكلوى الدموى، هذا بالإضافة إلى رفع سعر جلسة الغسيل الكلوي المدفوعة من التأمين الصحي أو قرار علاج نفقة الدولة ” القومسيون الطبي” الي 250 جنية او 300 جنية لتتواكب مع زيادة الأسعار الحالية .

وناشدت النقابة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ، بسرعة اتخاذ اللازم لحل تلك الأزمة لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي .