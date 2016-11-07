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«محافظ القاهرة»: أوشكنا على إنهاء تسكين المرحلة الثانية من مشروع الأسمرات

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«محافظ القاهرة»: أوشكنا على إنهاء تسكين المرحلة الثانية من مشروع الأسمرات «محافظ القاهرة»: أوشكنا على إنهاء تسكين المرحلة الثانية من مشروع الأسمرات

المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن أجهزة محافظة القاهرة أوشكت على الانتهاء من تسكين المرحلة الثانية من مشروع الأسمرات، مشيرًا إلى أن افتتاح المرحلة الثالثة خلال العام المقبل.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال كلمته بالملتقى التوظيفى الأول بحى الأسمرات : “على الشباب أن يصبروا حتى وإن كانت الراتب المقابل لعملهم قليل”.. واقترح عبد الحميد على منظمى الملتقى والقائمين عليه بفتح مجال العمل الحر، للشباب الخريجين والتركيز على مهن حرفية يحتاجها المجتمع”.

وأشار المحافظ إلى أن توفير عدد كبير من فرص العمل لأهالى الأسمرات هى رسالة قوية تقدمها الدولة لأهالى العشوائيات ودليل قاطع على اهتمام الدولة بهم فتم انتقال المواطنين من منطقة ليست آمنة إلى منطقة آمنة انقاذًا لحياتهم.

 

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