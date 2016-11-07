القبض على 3 أشقاء وراء ذبح سائق وإلقاء جثته بالنزهة ثأرا لشقيقهم

كتب ــ إبراهيم أحمد

شهدت منطقة النزهة، جريمة قتل بشعة، عقب العثور على جثة شاب مقتولا ومذبوحا داخل إحدى الحدائق بالمنطقة، والذى تبين أن 3 بائعين أشقاء، وراء استدراج المجنى عليه والتخلص منه بسبب وجود خصومة ثأرية بينهم، لقيام شقيق المجنى عليه بقتل شقيقهم، فتم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل تلك الجريمة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من "محمود س أ" 34 سنة، أمين مخزن بإحدى الشركات بمنطقة الشيراتون، والذى أفاد بأنه أثناء توجهه لعمله عثر على جثة لذكر فى العقد الرابع من العمر ملقاة على وجهه بحديقة أمام أحد العقارات.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث وتبين من خلال الفحص ومناظرة الجثة، أنها لشخص فى العقد الرابع من العمر يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن (جروح قطعية بفروة الرأس، وجرح قطعى ذبحى دائرى من الفك الأيمن حتى الفك الأيسر، وجرح نافذ بالرأس من الجهة اليسرى، وجروح قطعية بمنطقة البطن والصدر والكتف من الجهة اليمنى).

جدير بالذكر، أنه أثناء التحريات التى أشرف على تنفيذها اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حضر لديوان القسم "حمادة ص ع" 38 سنة، عامل، والذى تعرف على المجنى عليه وقرر أنها جثة شقيقه "جاسر ص ع " 35 سنة، سائق، واتهم كل من "عبد الرحمن ح ع " 19 سنة، بائع، و"أحمد ح ع" 27 سنة، بائع، و"أشرف ر ف " 27 سنة، بائع، لوجود خصومة ثأرية.

ومن خلال التحريات تبين وجود خصومة ثأرية قائمة بين عائلة المجنى عليه وعائلة المتهمين الثلاثة، وذلك لقيام شقيق المجنى عليه "عشماوى" بقتل شقيق المتهم الأول والثانى "مدثر" والمحبوس على ذمتها، فتم استهداف المتهمين بعدة مأموريات وأمكن استدراجهم وضبطهم عن طريق أحد معارفهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ثأراً لمقتل شقيقهم.

واعترف المتهمون أنهم قاموا باستدراج المجنى عليه لمكان الواقعة بواسطة إحدى الفتيات، وقاموا بشل حركته والتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثين به عدة إصابات أدت إلى وفاته وفروا هاربين، وتخلصوا من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.