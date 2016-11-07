ضبط أمين مخزن بمدينة السلاح لحيازته 48 طن سلع غذائية مجهولة المصدر

كتب إبراهيم أحمد – عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بشرطة التموين و التجارة الداخلية بالقاهرة القبض على أمين مخزن لحيازته 48 طن سلع غذائية، و14 ألف عبوة تونة مجهولة المصدر قبل بيعهم فى منطقة السلام، و أمر اللواء خالد عبد العال مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة .

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن " حسن ص م م "، أمين مخزن مواد غذائية ـ دائرة قسم شرطة السلام أول ؛ يدير مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وبحوزته كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه ، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية وزنت ( 35 طن دقيق ، 10 طن أرز ، 2.400 طن مسلي ، 750 كيلو سكر، 14400 تونه ، 5400 عبوة لبن، 600 كيلو زيت طعام) مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأزيد من الأسعار المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.