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سقوط عاطل بحوزته عقاقير مخدرة أثناء بيعها بطنطا

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سقوط عاطل بحوزته عقاقير مخدرة أثناء بيعها بطنطا سقوط عاطل بحوزته عقاقير مخدرة أثناء بيعها بطنطا

>الغربية ـ إسلام الخياط

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط  عاطل  وشهرته قلق، وبحوزته عقاقير مخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

 

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من  العميد خالد مرزوق مأمور قسم ثان طنطا، يفيد ورود معلومات لوحدة المباحث بقيام المتهم  "ت ى ع أ " 40 سنة عاطل ، ومقيم بالسلخانة القديمة، دائرة القسم، وشهرته "قلق"  بالاتجار فى  بيع الأقراص المخدرة المدرجة بجدول المخدرات. 

 

على الفور أمر الرائد أحمد الحجار  رئيس مباحث القسم  النقيب  محمد عميرة معاون المباحث من ضبط المتهم  وبمراقبته أثناء توزيعه  العقاقير المخدرة، تمكنت القوة من ضبطه متلبسا بـ 32 قرص تامول، و9 أقراص أموتريل، و7 أقراص مخدرة، ومبلغ مالى 125 جنيها حصيلة البيع، 

 

جدير بالذكر، أنه تم اقتياد المتهم  للقسم  وحرر المحضر رقم "  28506" ثان طنطا، وأخطرت النيابة العامة  لمتابعة التحقيقات.

 


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