حظك اليوم برج الحمل ليوم الاثنين 7/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..طاقتك الإيجابية قوية لإنجاز مهامك

برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والعصبية بعض الشئ، ورغم حدة انفعالاتهم بعض الشئ إلا أن طيبتهم تميزهم عن غيرهم من الأبراج، ويقدم اليوم السابع، لأبناء برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى :

لديك طاقة إيجابية قوية تدفعك لإنجاز مهامك وتقديم أداء أفضل مما مضى فى عملك ، فقد مررت بتجارب صعبة أثرت على عملك بشكل سلبى، وحان وقت تصحيح الأمور .

الحمل على الصعيد العاطفى :

انت مخلص فى حبك وتتحمل الكثير من عيوب شريك حياتك وتسعى لتغييرها أو التأقلم معها، ولكنك بهذه الطريقة تضغط على أعصابك، وذلك لن يدوم طويلاً فسيأتى وقت ولن تستطيع التحمل.

الحمل على الصعيد الصحى :

تعانى من ألام بالمعدة وتكررت الشكوى كثيراً، فحان وقت زيارة الطبيب لتشخيص ألمك ، خاصة مع معاناتك من القولون ورغم ذلك تتناول الأطعمة السريعة التى دائماً ما تكون سبب فى ألام المعدة.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة :

أمامك فرصة جيدة فى عملك عليك استغلالها جيداً وبذكاء، وظف كل مهاراتك وأدواتك فى اغتنام الفرصة بأكبر المكاسب ، وذلك سيجعلك تحصل على ترقية بشكل سريع.