حظك اليوم برج الثور الاثنين 7/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على ترقية فى عملك اليوم

نقدم لمولود برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والعملي، وهو البرج المعروف بجرأته وقدرته على المجازفة المحسوبة وخوض المغامرات التي غالبًا ما تكون نتيجتها في صالحه بالإضافة إلى ما يعرف عنه كأب مثالي وحنون للغاية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

تحصل على ترقية مميزة اليوم فى عملك نتيجة جهدك الذى قمت به خلال الفترة الماضية، مما جعلك تكتسب ثقة رؤساءك ومحبة زملائك، ولكن احذر من الدخول فى تفاصيل ونقاشات جانبية بعيدة عن العمل.

على الصعيد العاطفي:

لا تتخذ قراراً نهائياً فى علاقتك بشريك حياتك إلا بعد معرفة مدى التفاهم والاحتواء بينكما حتى تتجنب المشكلات التى قد تحدث مستقبلاً، فانت لا تحب المشاكل المتكررة ولن تنجح فى علاقة مثل هذه.

برج الثور على الصعيد الصحي:

تحتاج الى ممارسة رياضة المشى على الأقل لمدة نصف ساعة يومياً ، ومن الأفضل أن تقوم بها فى الصباح الباكر قبل الذهاب للعمل، فذلك سيجعل طاقتك الإيجابية أكبر ويعطيك حماس أكثر على العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

تحقق أخيرًا أحلامًا طال انتظارك لها بعد الكثير من المجهود والتعب ، لا تتوقف عند ذلك الحد بل استمر فى طموحك وأحلامك خاصة وانك تمتلك مهارات خاصة تؤهلك لتحقيق تلك الأحلام مهما كانت صعوبتها.