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حظك اليوم برج القوس الاثنين 7/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. خلاف مع شريك الحياة

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حظك اليوم برج القوس الاثنين 7/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. خلاف مع شريك الحياة حظك اليوم برج القوس الاثنين 7/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. خلاف مع شريك الحياة

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قدرتهم الزائدة على التحمل سبب أساسى فى معاناتهم، يحرصون على إسعاد من حولهم فيكون له تأثير سئ عليهم، أبناء برج القوس الذى نقدم لهم اليوم توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى...

 

برج القوس على الصعيد العاطفى..

 

الوضع متوتر بينك وبين شريك الحياة قليلًا المصارحة هى الحل الأفضل والأكثر واقعية دائًما، كما أنه من الضرورى أن تكون حذر من أن يتفاقم الوضع أكثر من ذلك.

 

برج القوس على الصعيد المهنى ..

 

تسعى جاهدًا خلال هذا اليوم لتقديم أفضل ما لديك، وهو ما سيكون له مردود إيجابى على علاقتك برئيسك فى العمل، وكما يمنحك الثقة اتجاه الكثير من الأفكار التى تسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

 

برج القوس على الصعيد الصحى..

 

السهر لساعات متأخرة يعرض حياتك لخطر، كذلك تناول القهوة الزائد من العادات السيئة، حاول أن تحافظ على صحتك أكثر من ذلك، واستمع إلى نصائح الأطباء.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

 

الأوضاع فى طريقها إلى التحسن، عليك الانتظار وعدم التعامل مع الأمور بتسرع، كما أنه من المتوقع أن تحدث انفراجة مالية قريبًا.


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مصر 365

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