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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 7/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. وأزمة نفسية

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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 7/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. وأزمة نفسية حظك اليوم برج الدلو الاثنين 7/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. وأزمة نفسية

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، هذا البرج الذى يتمتع بكثير من الصفات أبرزها الوضوح وخفة الظل.  

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

 

ربما الحبيب فى حاجة إليك الآن، ما تفعله أنت فى الفترة الأخيرة اتجاه علاقتكما كان له مردود سئ عليه، حاول أن تستمع إليه وتتفهم أسباب غضبه منك.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

 

بعض التغيرات التى ستحدث فى العمل خلال هذه الفترة من شأنها أن تجعل الحياة تسير بشكل أفضل كما أنه من المتوقع أن يكون مقابلة هامة مع مديرك فى العمل.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى..

 

ضغوط الحياة اليومية تقودك لأزمة نفسية ستعانى منها خلال الأيام المقبلة، ما عليك هو أن تسعى للحصول على هدنة من كل هذه الأمور التى تسبب لك الإزعاج حتى لا يتفاقم الوضع.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

 

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أكثر استقرارًا مما هى عليه الآن، خصوصًا فيما يتعلق بالأمور المادية وكذلك على مستوى العمل.


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مصر 365

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