حظك اليوم برج الحوت الاثنين 7/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى اليوم حافل بالأحداث فكن منتبهًا

نقدم لمولود برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والعملي، ومن المعروف عن برج الحوت أنه يتميز بالتفهم وتقبل الآخرين، ويتميز أيضًا بالمرونة في التعامل مع المتغيرات الجديدة والأشخاص الجدد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

تتلقى عرضًا بفرصة تحتاج إلى التقاطها في أسرع وقت ممكن، ولكن هذه الخطوة قد تضطرك إلى اتخاذ خطوة جريئة في حياتك المهنية، وتفكر كثيرًا في طريقة لتأمين حياتك المهنية قبل أن تلتقط هذه الفرصة.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

يمكن أن تخطط لمفاجأة لشريك حياتك أو للفتة حميمية رومانسية، ومن المحتمل أيضًا أن تحصل على مفاجأة سعيدة من شريك حياتك، لكن فقط تحتاج إلى اختيار الوقت المناسب كي لا تصبح المفاجأة أمرًا مزعجًا لشريكك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

حان الوقت لاتخاذ بعض الخطوات الجريئة على الصعيد الصحي، خذ إجراءات سريعة وحاسمة كي تغير حياتك ونمط حياتك للأفضل، ليس فقط من الجانب الغذائي وإنما كل اسلوب الحياة الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

من المرجح أن يكون اليوم حافلاً بالأحداث، قد تنشا ظروف تجبرك على مواجهة أحداث سبق وجاهدت كي تتجنبها، وتحتاج إلى تبني وجهة نظر أكثر تسامحًا لتتعامل مع هذا الوضع.