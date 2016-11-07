حظك اليوم برج الأسد الاثنين 7/11/2016

واحد من أهم الأبراج النارية التى تتسم بالشجاعة وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على الغرور والأنانية اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الأسد الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم

على الصعيد المهنى..

الاستماع إلى آراء رؤسائك وتقيمهم لعملك، فالآخرين دائماً يرون المشهد بشكل أوسع وأكثر صحة، حاول أن تستفيد من هذه الآراء وتقبل الانتقادات لأنها لن تسبب لك أى ضرر، خاصة أن جهودك فى الفترة الأخيرة كانت مميزة لكن النتائج متذبذبة.

على الصعيد العاطفى..

التعبير عن الحب بالكلمات الرومانسية ربما يكون الأهم فى بعض الأوقات، أنت من مدرسة الاثبات العملى فى التعبير عن الحب، قد يحتاج الحبيب إلى سماع كلمات غزل منك، خاصة أن الحديث يخلق روح فى العلاقة.

على الصعيد الصحى

البحث عن الحالة الصحية المستقرة دائماً، لن يوصلك على أى نتائج مرضية تحمل نفسك كثيراً من المتعاب بسبب عدم سيطرتك أن تناول الوجبات الدسمة فى أوقات متأخرة من الليل وتحتاج على الالتزام بنظام غذائى صحى.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من تشتت التفكير وعدم القدرة على اتخاذ قرارات بشأن حياته المهنية ويحتاج على مشورة رؤسائه، ذلك بالرغم من النجاحات المتوالية فى الجانب العاطفى الذى يفصله تماماً عن مشاكله الشخصية الأسرية.