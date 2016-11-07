حظك اليوم برج العقرب ليوم الخميس 7/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .. اتبع كافة الفحوصات الطبية

برج العقرب من أكثر الأبراج التى لا تهتم بنفسها على المستوى الصحى، لكن هذا الاهمال لا يعود عليهم بالنفع أبداً فى هذه الأيام، ومن هنا ندعوكم للخضوع لكافة الفحوصات الطبية.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

اليوم ستحدث الكثير من التغيرات فيما يخص علاقتك بالحبيب كما أنه من المفترض أن تتحاورا سوياً حول مستقبل العلاقة، خصوصًا أن هناك الكثير من التغيرات التى شهدتها العلاقة بينكما.

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

حاول أن تتغلب على هذه المشاعر السلبية التى أثرت عليك سلباً فى الفترة الأخيرة لا تدع الأمور تسير فى الطريق الخاطئ، وكن على علم أن كل الأزمات التى تعانيها الآن سرعان ما ستنتهى.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

وعكة صحية ستتعرض لها خلال الفترة المقبلة، الإهمال المتعمد فى الصحة وعدم الحصول على قسط كافِ من النوم كلها أمور أثرت عليك تأثير سلبى وستشعر بهذا الأمر قريباً

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن تمر ببعض الأزمات خلال الفترة المقبلة، ولكنك قادر على تجاوز العقبات وتحقيق الحلم الذى كنت تسعى إلى تحقيقه منذ فترة طويلة.