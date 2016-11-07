حظك اليوم برج الجدى الاثنين 7-11-2016 بالصعيد المهني ستنجز الكثير من المهام المكلف بها..والجانب العاطفى يحمل لك المفاجآت

كتبت رانيا علوى

نقدم لمواليد برج الجدى توقعات علماء الفلك لليوم الاثنين 7 نوفمبر بالصعيد المعني لديك اليوم طاقة لأستكمال المهام التي كلفت بها ، اما الشق العاطفي ستحدث عدد من المفاجآت الغير متوقعة ، وعن الجانب الصحي عليك اتباع نظام غذائى صارم لإنقاص الوزن الزائد.

برج الجدى على الصعيد المهني:

لمواليد برج الجدى الصعيد المهني جيد فأنت قادر علي استكمال جميع المهام الخاصة بك بسهولة اليوم اضافة الي تجنيب الكثير من الطاقة السلبية التي تملئ المكان .

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تحتاج للمزيد من الاهتمام هذه الفترة فهناك عدد من المفاجآت الغير متوقعة ، عليك أن تأخذ خطوات حاسمة من اجل علاقتك بالشريك لكن عليك أن تأخذ وقتك في التفكير قبل اتخاذ أي قرار .

برج الجدى على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجدى هذا هو الوقت المناسب للبدء في اتباع نظام غذائى صارم لإنقاص الوزن الزائد ، فأنت قادر اليوم على اتخاذ خطوة ايجابية قد تغير الكثير في تفاصيل حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى ان اذا فشل البعض في فهم وجه نظرك التي حاولت ان تشرحها أكثر من مرة لهم عليك إلا ترهق نفسك من جديد من أجل التعبير من جديد والدفاع عن رائيك وتفكيرك .

من جهة اخري بالضرورة ان تعطي حياتك الشخصية الكثير من الاهتمام فهي حقا تحتاج للتغير وللتنقية من العديد من المشاكل و العقبات التي ظهرت مؤخرا .