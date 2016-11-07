مقتل 36 شخصًا فى قصف لطائرات حربية على ريف حلب الغربي

أكد المرصد السوري، اليوم الاثنين، أن 36 شخصًا على الأقل قتلوا فى قصف للطائرات الحربية خلال الـ48 ساعة الماضية على شمال غرب حلب وريفها الغربي.

وأوضح المرصد، فى بيان له، أن من بين القتلى 6 أطفال و4 مواطنات، مشيرًا إلى أن القصف ركز على مناطق فى بلدات وقرى الليرمون والاتارب وأورم الكبرى وإبين ودارة عزة وكفرناها وبشنطرة بشمال غرب حلب وريفها الغربي.

وأضاف أن الضربات الجوية المكثفة على ريف حلب الغربي، أسفرت عن إصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة، ودمار وأضرار فى ممتلكات مواطنين، طبقا للمرصد.

وأكد المرصد وصول ما لا يقل عن 20 عائلة عراقية، إلى منطقة البوكمال الحدودية مع العراق، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن هذه العائلات وصلت إلى مدينة البوكمال بعد فرارها من منطقة الموصل العراقية التى تشهد عمليات عسكرية لطرد تنظيم “داعش” الإرهابي.

ورصد نشطاء المرصد استنفارا لعناصر التنظيم، فى منطقة البوكمال وعلى الحدود مع العراق، ونصبها لحواجز منعا لدخول الفارين من الموصل إلى البوكمال ومناطق سيطرة التنظيم فى سوريا.